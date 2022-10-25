Мишустин в пятницу будет участвовать в заседании глав правительства стран СНГ

Планируется подписание международных документов

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 28 октября примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Астане (Казахстан), сообщает пресс-служба российского кабинета министров.

"Главы правительств обсудят широкий круг вопросов развития взаимодействия в рамках СНГ. Особое внимание будет уделено углублению сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной, технологической и инновационной областях, включая вопросы радионавигации и цифровой трансформации отраслей химического комплекса. Будет рассмотрен план мероприятий по проведению в 2023 году в Содружестве Года русского языка как языка межнационального общения", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, по итогам мероприятия планируется подписать ряд международных соглашений и других документов.

Предстоящее заседание Совета глав правительств станет восьмидесятым с начала работы СНГ (с 8 декабря 1991 года) и вторым в текущем году, в 2022 году в Содружестве председательствует Республика Казахстан, информирует аппарат правительства РФ.

На заседании в Астане планируется подписание Соглашения о сотрудничестве по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера, которое определит порядок работы специализированных противоэпидемических бригад по санитарной охране пространства Содружества и механизм их приоритетного пропуска через государственные границы.

Главы правительств планируют рассмотреть вопросы формирования цифровой трансформации отраслей химического комплекса - Концепцию и План первоочередных мероприятий по ее реализации.

Предусматривается принятие Межгосударственной радионавигационной программы на 2023-2026 годы, нацеленной, в частности, на повышение безопасности движения транспорта, перевозок пассажиров и опасных грузов за счет навигационного обеспечения через системы космического и наземного базирования.

Планируется утвердить Концепцию научно-технического и технологического сотрудничества, а также План мероприятий по ее реализации. Документы призваны способствовать развитию взаимодействия в сфере инновационных исследований с учетом применения интеллектуальных транспортных систем, новых механизмов передачи информации, робототехники, достижений био- и нано-технологий, искусственного интеллекта, говорится в сообщении.

Главы правительств планируют подписать План приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества на 2023-2024 годы, предусматривающий координацию многостороннего взаимодействия в сферах образования, науки, культуры, информации и массовых коммуникаций, книгоиздания, книгораспространения и полиграфии, спорта, здорового образа жизни, туризма, работы с молодежью.

В развитие межкультурного диалога будет одобрен План проведения в 2023 году Года русского языка как языка межнационального общения.

Для утверждения главами правительств, по сообщению аппарата правительства, будет представлен План совместных действий на 2022-2026 годы по противодействию устойчивости к противомикробным препаратам, который включает комплекс мер в сферах сельского хозяйства, производства пищевой промышленности и экологической безопасности.

"Будут приняты решения по финансово-бюджетной деятельности СНГ, в том числе по финансированию в 2023 году Объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников Содружества и Межгоспрограммы повышения качества жизни ветеранов войн-участников локальных конфликтов и членов их семей", - отмечает аппарат правительства.