Неизвестные напали на отдел полиции в Херсоне с целью завладеть оружием

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Неизвестные совершили попытку нападения на районный отдел внутренних дел в Херсоне, сообщили в среду журналистам в экстренных службах региона.

"Около 13 часов была предпринята попытка нападения на Днепровский РОВД города Херсона с целью завладения оружием. Злоумышленники успели произвести один выстрел из РПГ (ручной противотанковый гранатомет)", - сообщил представитель экстренных служб.

В настоящее время в Херсоне проводятся мероприятия по блокированию и задержанию преступников, добавил он.