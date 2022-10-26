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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Останки князя Потемкина и его памятник вывезли из Херсона

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Останки основателя Херсона князя Григория Потемкина-Таврического, покоившиеся в Свято-Екатерининском соборе на правом берегу Днепра, вывезены из города в целях безопасности, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Мы перевезли на левый берег останки светлейшего князя, которые были в Екатерининском храме... Извините за аллегорию, мы его перевезли, пусть посмотрит не только на Херсон, но и на всю Херсонщину", - сказал он в эфире регионального телеканала "Крым 24", видеозапись опубликована в телеграм-канале СМИ.

При этом Сальдо пообещал: "Мы его вернем на место и все реликвии вернутся на место".

Заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов сообщил ранее журналистам, что с постамента в центре Херсона убрали и памятник Потемкину. "Мы спасаем наследие не от того, что войдут нацисты в город, а от обстрелов, которые на сегодня настолько хаотичны, что может прилететь куда угодно - и в музеи, и в школы, и в больницы", - заявил он.

Ранее власти подтвердили, что с постаментов также были сняты и вывезены из Херсона памятники российскому полководцу Александру Суворову и адмиралу Федору Ушакову.

Князь Григорий Потемкин-Таврический считается основателем города. Исторический памятник Потемкину был воссоздан в Херсоне в 2003 году по инициативе нынешнего врио губернатора Владимира Сальдо, тогда он занимал пост мэра Херсона.

Власти региона на минувшей неделе объявили о перемещении жителей нескольких муниципалитетов, в том числе Херсона, на левый берег Днепра. Решение было принято в связи участившимися ударами ВСУ, а также угрозой затопления территорий из-за возможного разрушения плотины Каховской ГЭС. На левый берег перемещаются также все органы власти.

Херсон
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