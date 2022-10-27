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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:34

Кремль отметил, что Путин не передавал "послания" Киеву через президента Гвинеи-Бисау

Умару Сисоку Эмбало сообщил, что донесет послание от Путина о готовности к переговорам до украинской стороны

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на встрече со своим коллегой из Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало озвучил уже известную позицию РФ о готовности к переговорам с Украиной, она не менялась, никакого специального послания для Киева он не передавал, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сейчас де-факто Россия не меняет своей позиции, мы готовы обеспечивать свои интересы за столом переговоров, мы хотим этого. Но в данном случае речь идет о полном нежелании со стороны Украины. Вот о чем шла речь", - сказал Песков журналистам.

"Наш коллега из африканского государства изъявил желание и сказал, что у него будут контакты и что он вот эту позицию Путина донесет до украинской стороны. Какого-то специфического послания в данном случае нет и об этом речь не шла", - отметил он.

На этой неделе президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало провел переговоры сначала в Москве с Путиным, а затем отправился в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщали СМИ, Эмбало сказал Зеленскому о том, что намерен передать ему послание от Путина о готовности к переговорам между Москвой и Киевом.

Песков пояснил, что во время беседы в Кремле Путин информировал Эмбало о том, как велись российско-украинские переговоры в марте и о последующих событиях.

"Он рассказал, о том, что фактически был готов текст, очень сложный баланс был достигнут, и как потом украинская сторона ушла с радаров, украинская сторона декларировала свое нежелание продолжать переговоры. И впоследствии это нежелание было фактически превращено в закон, запрещающий украинской стороне – и президенту Украины, и всем остальным – вести переговоры с Россией, с президентом Путиным", - отметил Песков.

"При этом президент подчеркнул, что, очевидно, подобное нежелание вести переговоры и отказ от уже согласованных пониманий произошли явно по указу Вашингтона", - добавил он.

Дмитрий Песков Владимир Путин Умару Сиссоку Гвинея-Бисау Украина РФ
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