В Думе планируют до конца года принять законопроект о гражданстве РФ

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Десятки поправок поступили к законопроекту "О гражданстве РФ", он будет принят до конца года, сообщил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"По данному проекту закона поступило более шестидесяти поправок. Мы их обсудили на совещании с представителями администрации президента, экспертном сообществе", - сказал Калашников в пятницу журналистам "на полях" Межпарламентской ассамблеи стран-участниц СНГ.

Он добавил, что до конца года этот законопроект будет принят.

Одной из существенных поправок, которые получили одобрение, стало предложение закрепить в законе, что решения по несовершеннолетнему ребенку должно приниматься с согласия обоих родителей, а не одного, как это действует сейчас, сказал Калашников.

Законопроект о гражданстве

Речь идет о внесенном президентом РФ законопроекте о гражданстве (49269-8). Он был принят в первом чтении в апреле текущего года.

Инициатива дает широкие полномочия главе государства в вопросах гражданства Российской Федерации, вводит институт прекращения гражданства и прописывает нюансы его применения, переводит на уровень федерального закона нормы о российском паспорте с биометрией.

Согласно проекту закона, усыновленные или взятые под опеку иностранцами дети могут выходить из российского гражданства только по решению президента России.

Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий президента РФ по определению категорий лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение российского гражданства.