Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:23

В Думе планируют до конца года принять законопроект о гражданстве РФ

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Десятки поправок поступили к законопроекту "О гражданстве РФ", он будет принят до конца года, сообщил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"По данному проекту закона поступило более шестидесяти поправок. Мы их обсудили на совещании с представителями администрации президента, экспертном сообществе", - сказал Калашников в пятницу журналистам "на полях" Межпарламентской ассамблеи стран-участниц СНГ.

Он добавил, что до конца года этот законопроект будет принят.

Одной из существенных поправок, которые получили одобрение, стало предложение закрепить в законе, что решения по несовершеннолетнему ребенку должно приниматься с согласия обоих родителей, а не одного, как это действует сейчас, сказал Калашников.

Законопроект о гражданстве

Речь идет о внесенном президентом РФ законопроекте о гражданстве (49269-8). Он был принят в первом чтении в апреле текущего года.

Инициатива дает широкие полномочия главе государства в вопросах гражданства Российской Федерации, вводит институт прекращения гражданства и прописывает нюансы его применения, переводит на уровень федерального закона нормы о российском паспорте с биометрией.

Согласно проекту закона, усыновленные или взятые под опеку иностранцами дети могут выходить из российского гражданства только по решению президента России.

Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий президента РФ по определению категорий лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение российского гражданства.

Госдума Леонид Калашников
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сына красноярского губернатора Усса объявили в международный розыск

Задержанный в Италии сын красноярского губернатора Усса объявлен в розыск в России

Задержанный в Италии сын красноярского губернатора Усса объявлен в розыск в России

Проведший более 10 лет в тюрьме США летчик Ярошенко назначен членом Общественной палаты

Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заразились 7,6 тыс. человек

Мишустин призвал ускорить переход на нацвалюты и отказ от доллара во взаимной торговле

ФСБ задержала в Ставрополье четырех человек по подозрению в подготовке теракта

Всех горняков кузбасской шахты "Юбилейная" вывели на поверхность

Возгорание на кузбасской шахте "Юбилейная" ликвидировано

Путин в режиме видеоконференции примет участие в саммите ОДКБ

Более сотни горняков эвакуируют из шахты "Юбилейная" в Кузбассе из-за пожара

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });