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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:23

Минобороны РФ сообщило об уничтожении пяти складов ВСУ в Херсонской области и Николаеве

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что уничтожили склады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области и в районе Николаева.

"Уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Весёлое Донецкой народной республики (ДНР), Давыдов Брод, Новая Каменка Херсонской области и города Николаев", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в пятницу.

По его данным, поражены шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Невское Луганской народной республики, Торское, Северск, Звановка Донецкой народной республики (ДНР) и города Николаев, а также 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 167 районах.

Минобороны РФ сообщило, что за сутки отбиты атаки армии Украины в Харьковской области, ДНР и ЛНР, на Николаево-Криворожском направлении нанесен удар по резервам украинских сил.

"На Купянском направлении противник силами до усиленного батальона атаковал позиции российских войск в направлении населенного пункта Берестовое Харьковской области. Все атаки отражены", - сказал Конашенков.

По его словам, в результате нанесенного огневого поражения уничтожено более 150 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера и девять пикапов.

"На Николаево-Криворожском направлении в течение суток сосредоточенным огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации наносилось поражение выдвигавшимся из глубины резервам украинских войск, а также диверсионным группам у линии боевого соприкосновения", - заявил Конашенков.

По его данным, уничтожено более 180 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

Также Конашенков сообщил об отражении атак ВСУ на Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях.

"На Красно-Лиманском направлении две батальонные тактические группы ВСУ вели наступательные действия в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики. Активными действиями российских войск противник остановлен", - сказал он.

Огнем артиллерии и ударами армейской авиации уничтожено более 50 украинских военнослужащих, два танка, три боевых бронированных машины и два автомобиля, проинформировал официальный представитель Минобороны РФ.

"На Южно-Донецком направлении ротная тактическая группа ВСУ атаковала позиции российских войск в районе населенного пункта Времевка Донецкой народной республики (ДНР). Активными действиями российских подразделений и огнем артиллерии противник отброшен на исходные позиции", - сказал Конашенков.

По его словам, уничтожено более 30 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и один пикап.

За сутки сбиты украинский вертолет Ми-8 в районе Новой Каменки Херсонской области, три беспилотника в районах населенных пунктов Никольское и Берислав Херсонской области и шесть снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган" в районах Новой Каховки, Токаревки Херсонской области и Покровского в ДНР, заявил Конашенков.

Он отметил, что всего с начала проведения операции на Украине уничтожено 326 самолетов, 164 вертолета, 2356 дронов, 383 зенитных ракетных комплекса, а также 6130 танков и других боевых бронемашин.

Хроника 24 февраля – 28 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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