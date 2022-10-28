Путин призвал внести коррективы в строительство всех компонентов ВС РФ с учетом опыта СВО

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что с учетом опыта проведения специальной военной операции необходимо внести коррективы в строительство всех компонентов Вооруженных сил РФ, включая Сухопутные войска.

На встрече с министром обороны Сергеем Шойгу Путин отметил, что для развития Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) сделано многое, как и для оснащения Сухопутных войск и других подразделений современными видами оружия, в том числе большой дальности, и высокоточным оружием.

"Все это есть, и в условиях боевых действий показывает себя с самой лучшей стороны. Многое сделано и для строительства Военно-морского флота. Тем не менее, исходя из опыта проведения специальной военной операции, нам нужно продумать и внести коррективы в строительство всех компонентов Вооруженных сил, включая Сухопутные войска", - сказал Путин.

Он поручил Шойгу детально проработать эти вопросы в рамках ведомства и на экспертном уровне.

"Прошу вас и в рамках ведомства проработать детали, связанные с этой задачей, и на экспертном уровне обсудить все вопросы с тем, чтобы у нас были подготовлены и в короткие сроки приняты все необходимые решения с тем, чтобы они сочетались и с планами развития предприятий оборонно-промышленного комплекса", - сказал Путин.

Президент добавил: "Договоримся так, что в декабре на ежегодной коллегии после всей этой работы, в том числе на экспертном уровне, чтобы эти предложения были вами доложены, и могли бы быть приняты".