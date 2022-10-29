Военные РФ сообщили об отражении пяти атак ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Российские военные отразили пять атак вооружённых сил Украины (ВСУ) в Херсонской области, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в субботу.

"На Николаево-Криворожском направлении ВСУ предприняли пять атак ротными тактическими группами в направлениях населенных пунктов Мыловое, Суханово, Пятихатки, Ищенка, Брускинское и Садок Херсонской области. В результате огневого поражения и успешных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции", - сказал Конашенков.

По его словам, "уничтожено более 60 украинских военнослужащих, 17 боевых бронированных машин и двенадцать автомобилей".

"Ударами беспилотных летательных аппаратов районе населенных пунктов Высокополье и Новогригоровка Херсонской области уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса Бук-М1 и две американских гаубицы М777", - сообщил Конашенков.

Он также сообщил, что "на Купянском направлении в результате активных действий российских войск нанесено поражение двум усиленным ротам ВСУ и подразделению иностранных наемников в районах населённых пунктов Тимковка, Ивановка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области".

"Уничтожено более 70 украинских военнослужащих и боевиков, один танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортёра и десять автомобилей", - сказал Конашенков.

По его словам, "в районе населенного пункта Староверовка Харьковской области ракетным ударом уничтожены две установки американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) "HIMARS", четыре танка, 15 автомобилей, склад ракетно-артиллерийского вооружения и 43 украинских боевика".

"На Красно-Лиманском направлении противник продолжал безуспешные атаки танковой и мотопехотной ротами в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики. Огнём артиллерии и ударами армейской авиации уничтожено более 70 украинских военнослужащих, четыре танка, две боевые бронированные машины и три пикапа", - добавил Конашенков.

Российские военные заявили, что за сутки поразили девять пунктов управления армии Украины в Харьковской, Херсонской областях и ДНР, а также два склада боеприпасов в Херсонской области и ДНР, а также 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 189 районах.

В районах населенных пунктов Новоалександровка Херсонской области и Колодези (ДНР) уничтожены два склада боеприпасов, заявил Конашенков.

"Истребительной авиацией в районе населенного пункта Пришиб Николаевской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - сообщил он.