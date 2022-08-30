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Производственный календарь на 2023 год

Производственный календарь на 2023 год

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2023 году.

Согласно документу, новогодние праздники продлятся девять дней: с 31 декабря по 8 января. Таким образом, в честь Нового года и Рождества у россиян будет чуть меньше выходных дней, чем в прошлом году, когда нерабочим был объявлен период с 31 декабря по 9 января.

Поскольку в 2023 году 1 и 8 января выпадают на воскресенье, в производственный календарь заложен перенос выходных на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая.

Нерабочими будут дни с 23 по 26 февраля (День защитника Отечества), а также 8 марта (Международный женский день)

На майские праздники, по производственному календарю, у россиян будут выходные с 29 апреля по 1 мая (Праздник весны и труда) и с 6 по 9 мая (День Победы). Всего - семь выходных дней с промежутком в четыре дня между ними.

Кроме того, нерабочими днями будут с 10 по 12 июня (День России) и с 4 по 6 ноября (День народного единства).

производственный календарь
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