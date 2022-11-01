Почти треть россиян привились от гриппа

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - 45,5 млн жителей России вакцинировались в ходе прививочной кампании против гриппа, что составляет почти треть от общей численности населения страны, сообщил во вторник Роспотребнадзор.

"На текущий период привито более 45,5 млн человек. Это составляет 31,0% от численности населения страны", - говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что в России "продолжается снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ)".

По данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю вакцинировались 4,6 млн человек (3,1%), а в целом за октябрь привились более 21 млн человек или около 15% россиян.

В этом году всероссийская кампания по вакцинации против гриппа стартовала 5 сентября.