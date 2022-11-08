Более 50 млн человек в России привились от гриппа

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Вакцинацию от гриппа в России прошли более 50 млн человек, что составляет порядка 34% населения страны, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В РФ продолжается прививочная кампания против гриппа. Вакцинация проводится во всех субъектах РФ. На текущий период привито более 50 млн человек, что составляет 34,1% от численности населения страны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что по итогам 44 недели года в России продолжается снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

"Заболеваемость ОРВИ обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии (риновирусами, вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и др.). Имеют место спорадические находки вируса гриппа A (H1N1, H3N2), B", - говорится в сообщении.