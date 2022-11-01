Шесть последователей исламских экстремистов задержаны в Москве, Дагестане и Воронеже

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Управление ФСБ по Москве и Московской области сообщает о задержании в ряде регионов России, в том числе в столице, шестерых последователей запрещенной в РФ экстремистской организации "Ат Такфир Валь-Хиджра".

"Сотрудниками УФСБ России по городу Москве и Московской области во взаимодействии с ЦПЭ ГУ МВД России по городу Москве пресечена преступная деятельность ячейки международной религиозной экстремистской организации "Ат Такфир Валь-Хиджра" (запрещена на территории Российской Федерации)", - сообщает УФСБ во вторник.

По данным спецслужбы, установлены жители Московского региона, которые "проводили собрания и распространяли вероучения указанной экстремистской организации, осуществляли подбор и вовлечение в нее новых адептов".

На основании представленных управлением материалов ГСУ СК России по Москве в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК России "Участие в деятельности экстремистской организации".

"В рамках его расследования сотрудниками ФСБ России на территории г. Москвы, г. Воронежа и Республики Дагестан задержаны 6 участников экстремисткой организации", - сообщили в УФСБ.

В ходе обысков по местам проживания задержанных, добавили там, обнаружены религиозная литература экстремистского содержания, а также "иные предметы, свидетельствующие об их приверженности радикальным направлениям вероисповедания".