В Кисловодске восемь человек получили по 2,5 года колонии за экстремизм

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - В Кисловодске суд приговорил к реальным срокам восемь человек, которым вменялось участие в запрещенной в России экстремистской организации "Ат-Такфир валь-Хиджр", сообщила пресс-служба УФСБ по Ставропольскому краю.

Каждый из подсудимых получил 2,5 года в колонии общего режима по ч. 2 ст. 282.2 УК (участие в деятельности экстремистской организации).

"Иманали Хаджиев, Исса Богатырев, Комил Холбаев, Амиль Газиев, Мурат Апсов, Дмитрий Леденев, Александр Баженов, Абумуслим Фатуллаев от лица эмиссаров данной запрещенной в РФ организации вели пропаганду в регионе с целью склонения вступить в ее ряды", - заявили в УФСБ. Для этого они проводили собрания, где изучались основы экстремистской идеологии и пропагандировалось ее превосходство над другими религиями.