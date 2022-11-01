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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Что произошло за день: вторник, 1 ноября

Законодательная инициатива об уголовном наказании за уклонение от мобилизации, указ о ее завершении и роспуск совета директоров Twitter

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Дума не рассматривает инициативу об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации. Хотя ранее в нижней палате парламента обсуждалась идея такого законопроекта. Во вторник появились сообщения, что согласно предлагаемому закону, уголовная ответственность будет наступать только для тех, кто официально получил повестку в военкомат.

- В Кремле заявили, что указ о завершении частичной мобилизации не нужен. Там отметили, что точка поставлена, частичная мобилизация завершена. По словам Сергея Шойгу, 300 тыс. человек призваны в рамках частичной мобилизации, в районы боевых действий на Украине направлены 87 тыс. мобилизованных.

- "Победа" в декабре возобновит рейсы в Стамбул, Аланию и Анталию. Все свои международные рейсы авиакомпания приостановила в марте, после начала военной операции на Украине и последовавших за этим антироссийских санкций.

- Европе спрогнозировали теплый ноябрь. Мягкая погода позволит сдвинуть начало отопительного сезона и облегчить энергоснабжение на фоне энергетического кризиса в регионе. Между тем пока цены на газ в Европе пошли вверх.

- Маск распустил совет директоров Twitter. У компании остался лишь один контролирующий акционер, совет директоров больше не нужен.

- Все авиакомпании России перешли на отечественные системы бронирования. Перевозчики выбирали из двух систем: "Леонардо" (ею пользуются 68 перевозчиков, включая 50 российских) и "ТАИС" (на нее перешла S7).

- Россия начала своповые поставки нефтепродуктов в Иран.

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