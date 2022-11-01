Газ в Европе дорожает на фоне спада волны аномального для осени тепла

Темпы закачки газа в хранилища в США резко упали

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Заявка на транзит российского газа через территорию Украины остается на уровне предыдущих дней и месяцев, в Европе осень возвращается к температурным нормам, и газ дорожает.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит на 1 ноября в объеме 42,4 млн куб. м, сообщила украинская компания. Показатель в понедельник был таким же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Представитель "Газпрома" Сергей Куприяном сообщил, что компания подает газ для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 1 ноября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки.

Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

После исключительно теплой погоды в конце октября с начала ноября температурный трек в регионе возвращается в зону среднемноголетних значений.

В конце октября из-за аномального тепла спотовая цена газа в Европе падала до минимальных значений с апреля 2021 года. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах снижался до $272 за тысячу кубометров, однако контракт с поставкой во вторник стоит уже $318. Фьючерс на декабрь - в четыре раза больше - $1250.

Европейские терминалы СПГ, по данным Gas Infrastructure Europe, в октябре работали с производительностью около 60%. При этом половину месяца производительность была ниже 60% (опускалась даже ниже 52%). В сентябре и августе показатель использования регазификационных мощностей был на уровне 59%.

Выработка ветроэнергетических установок в Европе за понедельник составила менее 16% энергобаланса по ЕС по сравнению с 18% в среднем за прошлую неделю, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.

Газопровод "Северный поток" полностью остановлен.

Запасы газа в Европе

Европа продолжает закачку газа в подземные хранилища. В конце августа средний уровень резервов в ПХГ региона достиг минимального целевого значения в 80%. После этого было заметно значительное сокращение темпов закачки.

Сейчас запасы выросли до 94,68%, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe. Прирост за последние отчетные сутки (30 октября) составил 0,22 процентного пункта. В абсолютном значении в ПХГ накоплено более 100 млрд куб. м активного газа.

На данный момент превысили целевой 80-процентный уровень хранилища Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Чехии, Хорватии, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии и Испании.

Запасы газа в Инчукалнском ПХГ в Латвии самые низкие в ЕС - 57%. Это ПХГ отвечает за резервное газоснабжение сразу четырех стран: трех государств Балтии и Финляндии.

Запасы в США

Темп закачки газа в хранилища в США за очередную отчетную неделю резко упал - более чем в два раза. Закачка падает третью неделю подряд. За последнюю отчетную неделю (по данным на 21 октября) было закачано менее 1,5 млрд куб. м (минимальный показатель за последние десять недель), тогда как в предыдущие пять недель было в среднем 3,2 млрд куб. м (от 2,9 до 3,7 млрд куб. м).

Американские газовики наращивали темпы закачки в период межсезонья благодаря завершению периода работы кондиционеров и остановке на плановый ремонт (до 18 октября) завода СПГ Cove Point. Однако далее свободного газа для восполнения резервов будет все меньше - из-за роста экспорта и потребления внутри страны.

Текущий уровень запасов составляет менее 71%, что существенно уступает показателям ПХГ Европы и России - свыше 90%.

Сейчас объёмы газа в ПХГ США на 9,2% превосходят минимальный уровень для тех же дат последних пяти лет, свидетельствуют данные управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Отставание от нормы (среднего уровня за те же даты последних пяти лет) составляет 5,5%.

Аналитики Rystad Energy отдельно выражают беспокойство ситуацией в восточном регионе США, включая Пенсильванию, Западную Вирджинию и Огайо. Лето было исключительно теплым, и закачка была меньше, чем в предыдущие годы. Региону придется увеличить импорт дорогого СПГ для баланса рынка.