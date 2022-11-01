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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:06

Европе спрогнозировали теплый ноябрь

Мягкая погода позволит сдвинуть начало отопительного сезона и облегчить энергоснабжение

Европе спрогнозировали теплый ноябрь
Фото: Stefano Nicoli/NurPhoto via Getty Images

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Синоптики прогнозируют теплый ноябрь в Европе, что на фоне энергетического кризиса в регионе снизит потребление энергии. Об этом сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на данные компаний Maxar Technologies LLC и Marex.

"В отношении спроса на энергию теплое начало ноября будет благоприятным знаком – с точки зрения нынешнего состояния глобальной энергетики. Однако нельзя исключать возможность эпизодических холодов, и такой же холодной зимы 2022 - 2023 годов в целом", - заявил метеоролог Maxar Technologies LLC Мэттью Дросс.

По его словам, в начале ноября ожидаются температуры выше нормы, а затем – мягкая погода в течение остального месяца. Он пояснил, что осень в этом году в Европе не по сезону теплая. Это помогло сберечь газ в хранилищах, которые теперь заполнены примерно на 95% в регионе.

Метеорологи Франции и ФРГ также пока ожидают более теплую, чем обычно, погоду. Другие синоптики прогнозируют возвращение во второй половине ноября температур к средним показателям для этого времени года. В то же время в Метеорологической службе Британии отмечают рост шансов на то, что грядущая зима будет холоднее, чем обычно.

В свою очередь Bloomberg поясняет, что возможный теплый ноябрь в регионе не решит энергетических проблем Европы, но сдвинет начало отопительного сезона и даст политикам передышку. При этом специалисты службы по контролю за изменением климата ЕС "Коперник" предсказывают сильные морозы предстоящей зимой.

ЕС
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