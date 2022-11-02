Сбербанк продал 43% Fortenova Group инвестору из ОАЭ

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк продал 43% Fortenova Group (создана на базе хорватского ритейлера Agrokor) инвестору из Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ), говорится в сообщении банка.

"Покупателем стал крупный инвестор из ОАЭ Саиф Алькетби, чьи активы включают недвижимость, технологии и высокотехнологичные компании", - отмечает Сбербанк.

Президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф в июне 2021 года говорил, что кредитная организация планирует выйти из капитала Fortenova Group в течение двух лет. "Цель наша - в течение двух лет вернуть стоимость компании на первоначальный уровень и выйти из нее без потерь в течение ближайших двух лет", - сказал тогда Греф.

Сбербанк в марте 2021 года получил порядка 44% Fortenova Group после консолидации этой группой словенского ритейлера Mercator. Сбербанку принадлежало 18,5% Poslovni Sistem Mercator d.d., был исполнен пут-опцион на эти акции в пользу Fortenova Group.

В апреле 2019 года Сбербанк сообщил, что в ходе реструктуризации долгов хорватского Agrokor получил 40% активов образованной из ритейлера группы Fortenova Group. Доля в Mercator досталась банку также от Agrokor.

Сбербанк в апреле 2014 года выдал хорватской компании кредит на 600 млн евро, в мае 2016 года - еще на 350 млн евро. На долю другого российского банка - ВТБ - приходилось около 300 млн евро (кредит был выдан в 2014 году на покупку словенской розничной сети). Позднее Agrokor из-за финансовых трудностей и невозможности рассчитаться с кредиторами перешла под контроль государства.

Fortenova Group - одна из лидирующих компаний Хорватии в сфере производства и розничной продажи продуктов питания. Штаб-квартира находится в Загребе.

США 6 апреля 2022 года ввели в отношении Сбербанка блокирующие санкции. Они предусматривают "заморозку" активов в США, а также запрет американским гражданам проводить какие-либо операции с банком. Аналогичные ограничения в отношении Сбербанка ввели и некоторые другие страны.

Служба финансово-экономической информации