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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:48

Fortenova удивлена заявлением Сбербанка о продаже его доли в компании

Сбер настаивает - нарушений нет

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Объявление Сбербанкаа о продаже доли в Fortenova Group, доставшейся банку за долги ее предшественника, обанкротившегося хорватского ритейлера Agrokor, удивило саму компанию: санкционный комплаенс требует наличия разрешения от регуляторов, а его у названного продавцом покупателя, как утверждает Fortenova, нет.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление ритейлера.

Сбер, в свою очередь, заявляет об отсутствии нарушений и настаивает на законности проведения сделки.

Сбербанк 2 ноября сообщил, что продал 43% Fortenova Group инвестору из Объединенных арабских эмиратов Саифу Алькетби, чьи активы включают недвижимость, технологии и высокотехнологичные компании. Подробности сделки банк не раскрыл.

Fortenova заявила, что из-за санкций в отношении Сбербанка любая сделка купли-продажи активов требует получения специального разрешения соответствующих органов.

Ранее один из потенциальных претендентов на долю Сбербанка в Fortenova - венгерский инвестиционный фонд Indotek - не смог получить необходимые разрешения на проведение сделки, напомнил ритейлер. Группа хорватских пенсионных фондов, входящая в германский Allianz, их получила, но застряла на этапе внутреннего согласования потенциальной сделки. Больше никто не проводил due diligence ритейлера и не получал необходимых разрешений на покупку пакета Сбербанка, подчеркивает Fortenova.

"Мы не понимаем, как могла эта сделка купли-продажи быть совершена", - заявили в Fortenova.

Сбербанк заявил, что сделка по продаже доли в Fortenova закрыта 31 октября "в строгом соответствии со всеми международными юридическими нормами и стандартами без каких-либо нарушений". "Покупателем выступил крупный инвестор из ОАЭ. Сбер получил всю сумму в рамках сделки 31 октября, более не является акционером компании и не связан с ней, но желает ей дальнейших успехов в развитии на международном рынке", - сообщили журналистам в пресс-службе банка.

Уведомление в адрес компании о смене собственника направляется в строгом соответствии с законодательством - на это с момента сделки есть 7 дней, отметил Сбербанк.

Fortenova летом указывала, что 42,51% принадлежит ООО "СБК АРТ" (полностью подконтрольно Сбербанку), еще 7,39% у VTB Bank (Europe) SE.

Единственным собственником ООО "СБК АРТ" 31 октября 2022 года стал гражданин ОАЭ Саиф Алькетби, следует из данных ЕГРЮЛ.

США 6 апреля 2022 года ввели в отношении Сбербанка блокирующие санкции. Они предусматривают "заморозку" активов в США, а также запрет американским гражданам проводить какие-либо операции с банком. Аналогичные ограничения в отношении Сбербанка ввели и некоторые другие страны.

Сбербанк в марте 2021 года получил порядка 44% Fortenova Group после консолидации этой группой словенского ритейлера Mercator. Весной 2019 года Сбербанк в ходе реструктуризации долгов хорватского Agrokor получил 40% активов образованной на базе этого ритейлера группы Fortenova Group, доля в Mercator тогда досталась банку также от Agrokor.

Сбербанк в апреле 2014 года выдал хорватской компании кредит на 600 млн евро, в мае 2016 года - еще на 350 млн евро. На долю другого российского банка - ВТБ - в кредитовании приходилось около 300 млн евро (средства были выданы в 2014 году на покупку словенской розничной сети). Позднее Agrokor из-за финансовых трудностей и невозможности рассчитаться с кредиторами перешла под контроль государства.

Fortenova Group - одна из лидирующих компаний Хорватии в сфере производства и розничной продажи продуктов питания. Штаб-квартира находится в Загребе.

Fortenova Сбербанк Евросоюз Хорватия ОАЭ Agrokor Indotek Allianz Саиф Алькетби СБК АРТ
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