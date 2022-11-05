Что произошло за день: суббота, 5 ноября

Гибель людей в костромском кафе, беспилотники от Ирана и новый контракт Карпина

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Тринадцать человек погибли при пожаре в костромском кафе. Предположительно, к возгоранию могло привести использование ракетницы или сигнального пистолета в помещении. Возбуждены уголовные дела о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Задержаны двое подозреваемых: владелица компании и мужчина, запустивший петарду. Выяснилось, что МЧС не проверяло кафе, так как оно было в собственности ИП. Прокуратура выявила нарушения законодательства о пожарной безопасности в части запертых эвакуационных выходов.

- В МИД Ирана заявили, что страна передала РФ небольшое количество беспилотников до начала СВО. Там подчеркнули, что ракеты Москве не поставлялись.

- Крупнейшие страны ЕС начали тратить запасы газа из хранилищ. Сезонное понижение температуры официально открывает начало зимнего сезона в Европе.

- Токаев подписал закон о сокращении полномочий президента Казахстана. Законы предусматривают, в частности, сокращение отдельных полномочий в отношении местных исполнительных органов и Высшего судебного совета.

- РФС продлил контракт с Валерием Карпиным. Соглашение будет действовать до августа 2024 года