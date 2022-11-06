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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

На рекультивацию мусорных полигонов в ряде регионов направят допфинансирование

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Краснодарский край, Калининградская и Омская области получат дополнительное финансирование на подготовительные этапы работ по ликвидации крупных свалок. Соответствующее распоряжения подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

В первую очередь речь идёт о мусорном полигоне, расположенном вблизи села Кабардинка в окрестностях Геленджика. На начало работ по ликвидации этого полигона из резервного фонда правительства будет направлено 257 млн рублей. Источником средств послужили "окрашенные" экологические платежи, поступившие в 2022 году. Работа будет идти в рамках федерального проекта "Генеральная уборка".

В Омскую область поступит более 295 млн рублей на первый этап работ по ликвидации незаконной свалки вблизи Омска, а в Калининградскую область - 59,2 млн рублей на начало рекультивации полигона в границах города Светлого. В общей сложности это позволит улучшить качество жизни более 485 тысяч человек и рекультивировать более 136 га земель к концу 2024 года.

Оба мероприятия будут реализовываться в рамках федерального проекта "Чистая страна". Его главные цели - восстановить земли, занятые незаконными полигонами в границах городов, улучшить качество жизни людей и экологическую ситуацию в целом, говорится в сообщении кабинета министров.

правительство
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