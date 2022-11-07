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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

Самолет рейса Стамбул - Екатеринбург выполнил аварийную посадку в аэропорту Сочи

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Авиарейс, следовавший из Стамбула в Екатеринбург приземлился в аэропорту Сочи, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

"Командир воздушного судна авиакомпании Red Wings, следовавшего из Стамбула в Екатеринбург, запросил вынужденную посадку в аэропорту Сочи по технической причине. В 23:05 мск самолет благополучно приземлился в аэропорту Сочи", - сказал собеседник агентства.

На "горячей линии" авиакомпании Red Wings "Интерфаксу" сообщили, что пассажиры данного рейса отправятся из Сочи в Екатеринбург в 2:20 мск, однако не уточнили, будет ли произведена замена самолета на другой борт. Прибытие самолета в Екатеринбург планируется в 6:30.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет рейса Стамбул - Екатеринбург готовился к аварийной посадке в Сочи из-за разгерметизации салона. На место направлены две бригады скорой медицинской помощи. На борту находятся 96 человек и четыре члена экипажа.

Сочи Red Wings
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