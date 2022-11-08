Что случилось этой ночью: вторник, 8 ноября

Опровержение сообщения о потерях среди мобилизованных под Макеевкой, аварийная посадка рейса Стамбул - Екатеринбург, заявление об отсутствии запрета на телефоны для мобилизованных из Кузбасса

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минобороны РФ опровергло сообщения о значительных потерях среди мобилизованных под Макеевкой. По сообщению военных, власти Украины и их западные союзники занимаются распространением "преднамеренной дезинформации с целью дискредитации Вооруженных сил и создания негативного настроения среди российских граждан".

- Самолет рейса Стамбул - Екатеринбург выполнил аварийную посадку в аэропорту Сочи. Это произошло из-за разгерметизации салона. На борту находились 96 человек и четыре члена экипажа.

- Военные заявили, что не вводили запрет на связь и свидания для мобилизованных из Кузбасса. Они уточнили, что на территориях воинских частей нельзя использовать устройства "с расширенными мультимедийными возможностями", но это не касается кнопочных телефонов. По словам военных, мобилизованные также могут общаться с семьями на КПП.

- Bloomberg сообщил, что Госдеп просил банки США продолжить сотрудничать с компаниями из РФ. Американские власти таким образом "пытаются избежать глобальной экономической катастрофы" и "минимизировать негативные последствия" введения санкций против РФ, отмечает издание.

- Макрон заявил, что украинский конфликт должен быть урегулирован за столом переговоров. Президент Франции убежден, что в определенный момент сторонам нужно будет начать договариваться. Но время для этого определит Украина, считает Макрон.