Минобороны РФ сообщило об отражении украинских атак в ЛНР и ДНР

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные заявили об отражении атак украинских войск в Луганской и Донецкой народных республиках.

"На Купянском направлении противник силами двух батальонных тактических групп предпринимал попытки атаковать подразделения российских войск в направлении населенных пунктов Владимировка и Куземовка Луганской народной республики. В результате нанесенного комплексного огневого поражения подразделения ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции", - сказал в субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, также российские войска нанесли удар по ротной тактической группе ВСУ в районе населенного пункта Песчаное в Харьковской области.

"Общие потери противника за сутки на данном направлении составили более 160 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, шесть танков и девять боевых бронированных машин", - сказал Конашенков.

"На Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений российских войск пресечены атаки четырех ротных тактических групп ВСУ в направлении населенных пунктов Сватово, Площанка, Макеевка и Червонопоповка Луганской народной Республики", - сообщил он.

"В результате ударов российской артиллерии и армейской авиации уничтожено свыше 190 украинских военнослужащих, один танк, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей", - сказал Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении подразделения иностранных наемников контратаками в направлении населенных пунктов Степное, Владимировка и Павловка Донецкой Народной Республики пытались остановить продвижение российских войск", - сказал он.

По словам Конашенкова, российской артиллерией и вертолетами уничтожено более 85 человек, семь боевых бронированных машин и два пикапа.

Он сообщил, что в районе города Варваровка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ, а в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области - склад вооружения и военной техники.

По его данным, за прошедшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили четыре пункта управления ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Александровка Херсонской области, Жовтневое Николаевской области и Чернещина Харьковской области, а также 58 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 236 районах.

"В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Кругляковка Харьковской области подавлена батарея артиллерийских систем М777 производства США", - сказал Конашенков.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Ясная Поляна Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, сообщил он.

Также, по словам Конашенкова, в районах населенных пунктов Лозовая Харьковской области и Зеленая Долина (ДНР) уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.

Он заявил, что российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито шесть украинских беспилотников в ДНР, Харьковской и Запорожской областях.

"Кроме того, перехвачены три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Новая Каховка, Новая Маячка Херсонской области и Волноваха Донецкой народной республики", - сказал Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 333 самолета, 175 вертолетов, 2492 беспилотных летательных аппарата, 388 зенитных ракетных комплексов, 6550 танков и других боевых бронированных машин, 886 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3574 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7187 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщил Конашенков.