Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

Что произошло за день: вторник, 15 ноября

Закон о пособии на детей, доказательства пацифистских убеждений и 8 млрд человек на Земле

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Пекин выступил против исключения России из G20 и других международных форматов. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на саммите "двадцатки" на Бали. Представляющий Россию на этом мероприятии Сергей Лавров сообщил, что Москве неизвестно о том, что США готовят переговоры по Украине.

- Дума приняла закон об универсальном пособии для имеющих детей граждан и беременных. Он коснется граждан, у которых размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ.

- Глава Херсонской области сообщил, что Каховская ГЭС прекратила выработку энергии. Отмечается, что сейчас более опасна ситуация не с электроэнергией, а с плотиной, которая в случае подрыва грозит затоплением.

- Суд постановил, что граждане РФ должны доказывать невозможность нести военную службу из-за убеждений. Необходимо привести факты и представить доказательства прочно сформировавшихся убеждений.

- Численность людей на Земле во вторник достигла 8 млрд. По данным ООН, рост населения частично вызван снижением уровня смертности. Как ожидается, средняя продолжительность жизни во всем мире к 2050 году составит около 77,2 года.

- Кабмин РФ решил не вводить экспортные пошлины на уголь с января. В Минфине заявили, что НДПИ достаточно.

- Уволился главный режиссер театра Вахтангова Юрий Бутусов. Он находится в Париже и в ближайшее время не сможет продолжить работу в театре.

- Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера казанского "Рубина". И.о. наставника клуба назначен Юрий Уткульбаев.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Аэрофлот" в ноябре начнет летать из четырех регионов РФ в Турцию, Индию, Таиланд

"Автодор" намерен на четверть увеличить сборы с сети платных автотрасс в РФ в 2022 году

Суд постановил, что граждане РФ должны доказывать невозможность нести военную службу из-за убеждений

Суд постановил, что граждане РФ должны доказывать невозможность нести военную службу из-за убеждений
Взрыв на Крымском мосту

Второй железнодорожный путь на Крымском мосту планируют восстановить к лету

Жена Бута заявила об отсутствии у него юридических механизмов для освобождения, кроме обмена

Жена Бута заявила об отсутствии у него юридических механизмов для освобождения, кроме обмена

Дума приняла закон об универсальном пособии для имеющих детей граждан и беременных

Дума приняла закон об универсальном пособии для имеющих детей граждан и беременных

Глава Херсонской области сообщил, что Каховская ГЭС прекратила выработку энергии

Минфин выберет для расчета налогов котировку Urals от Argus или индекс СПбМТСБ

Сооснователя "Диссернета" Заякина внесли в перечень террористов и экстремистов

Сооснователя "Диссернета" Заякина внесли в перечень террористов и экстремистов

Лавров назвал слухами сообщения, что США готовят переговоры по Украине

Лавров назвал слухами сообщения, что США готовят переговоры по Украине
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });