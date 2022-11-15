Что произошло за день: вторник, 15 ноября

Закон о пособии на детей, доказательства пацифистских убеждений и 8 млрд человек на Земле

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Пекин выступил против исключения России из G20 и других международных форматов. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на саммите "двадцатки" на Бали. Представляющий Россию на этом мероприятии Сергей Лавров сообщил, что Москве неизвестно о том, что США готовят переговоры по Украине.

- Дума приняла закон об универсальном пособии для имеющих детей граждан и беременных. Он коснется граждан, у которых размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ.

- Глава Херсонской области сообщил, что Каховская ГЭС прекратила выработку энергии. Отмечается, что сейчас более опасна ситуация не с электроэнергией, а с плотиной, которая в случае подрыва грозит затоплением.

- Суд постановил, что граждане РФ должны доказывать невозможность нести военную службу из-за убеждений. Необходимо привести факты и представить доказательства прочно сформировавшихся убеждений.

- Численность людей на Земле во вторник достигла 8 млрд. По данным ООН, рост населения частично вызван снижением уровня смертности. Как ожидается, средняя продолжительность жизни во всем мире к 2050 году составит около 77,2 года.

- Кабмин РФ решил не вводить экспортные пошлины на уголь с января. В Минфине заявили, что НДПИ достаточно.

- Уволился главный режиссер театра Вахтангова Юрий Бутусов. Он находится в Париже и в ближайшее время не сможет продолжить работу в театре.

- Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера казанского "Рубина". И.о. наставника клуба назначен Юрий Уткульбаев.