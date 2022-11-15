Глава Херсонской области сообщил, что Каховская ГЭС прекратила выработку энергии

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Каховская ГЭС в Херсонской области на данный момент не вырабатывает электроэнергию, но большие опасения вызывает гидроузел, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"На сегодняшний день турбины не выдают электроэнергию, и необходимости в этом нет", - сказал Сальдо во вторник телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Он пояснил, что электроэнергия, которую вырабатывала Каховская ГЭС, служила как балансировка в общей энергосистеме, и не играет существенной роли в энергообеспечении. Более важен гидроузел электростанции, отметил врио губернатора. Он состоит из плотины и системы каналов, которые обеспечивают водой, в том числе, Крым.

"На сегодняшний момент более опасна ситуация не с выработкой электроэнергии, а с самой плотиной, которая в случае подрыва грозит затоплением достаточно большой территории. Но подорвать ее очень сложно, ракетами ее тоже не разобьешь. Надеемся, что эта часть Каховская ГЭС будет стоять еще долго", - сказал Сальдо.

Восстановить гидроузел после повреждений от украинских обстрелов теоретически можно в течение года, добавил он со ссылкой на экспертов.

Мощность Каховской ГЭС была снижена летом после украинских ракетных ударов - в августе станция вырабатывала 115 мегаватт. Осенью Херсонская область начала получать электроэнергию с территории Крыма.

Каховская ГЭС

Каховская гидроэлектростанция работает с 50-х годов прошлого века. Она обеспечивает регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров.

В октябре начался сброс воды Каховской ГЭС на фоне постоянных обстрелов территории электростанции. Через неделю после начала этих мероприятий уровень воды в Днепре ниже по течению поднялся на 1,5 метра. Власти рассчитывают, что сброс воды позволит уменьшить площадь затопления в случае, если дамба будет серьезно повреждена.