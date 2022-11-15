Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

Глава Херсонской области сообщил, что Каховская ГЭС прекратила выработку энергии

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Каховская ГЭС в Херсонской области на данный момент не вырабатывает электроэнергию, но большие опасения вызывает гидроузел, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"На сегодняшний день турбины не выдают электроэнергию, и необходимости в этом нет", - сказал Сальдо во вторник телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Он пояснил, что электроэнергия, которую вырабатывала Каховская ГЭС, служила как балансировка в общей энергосистеме, и не играет существенной роли в энергообеспечении. Более важен гидроузел электростанции, отметил врио губернатора. Он состоит из плотины и системы каналов, которые обеспечивают водой, в том числе, Крым.

"На сегодняшний момент более опасна ситуация не с выработкой электроэнергии, а с самой плотиной, которая в случае подрыва грозит затоплением достаточно большой территории. Но подорвать ее очень сложно, ракетами ее тоже не разобьешь. Надеемся, что эта часть Каховская ГЭС будет стоять еще долго", - сказал Сальдо.

Восстановить гидроузел после повреждений от украинских обстрелов теоретически можно в течение года, добавил он со ссылкой на экспертов.

Мощность Каховской ГЭС была снижена летом после украинских ракетных ударов - в августе станция вырабатывала 115 мегаватт. Осенью Херсонская область начала получать электроэнергию с территории Крыма.

Каховская ГЭС

Каховская гидроэлектростанция работает с 50-х годов прошлого века. Она обеспечивает регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров.

В октябре начался сброс воды Каховской ГЭС на фоне постоянных обстрелов территории электростанции. Через неделю после начала этих мероприятий уровень воды в Днепре ниже по течению поднялся на 1,5 метра. Власти рассчитывают, что сброс воды позволит уменьшить площадь затопления в случае, если дамба будет серьезно повреждена.

Херсонская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин выберет для расчета налогов котировку Urals от Argus или индекс СПбМТСБ

Сооснователя "Диссернета" Заякина внесли в перечень террористов и экстремистов

Сооснователя "Диссернета" Заякина внесли в перечень террористов и экстремистов

Лавров назвал слухами сообщения, что США готовят переговоры по Украине

Лавров назвал слухами сообщения, что США готовят переговоры по Украине

Движение автомобилей по Крымскому мосту закроют на полдня 16 ноября

Расширение производства микрочипов в РФ потребует инвестиций в 400-500 млрд руб.

Расширение производства микрочипов в РФ потребует инвестиций в 400-500 млрд руб.

Что произошло за день: понедельник, 14 ноября

Россия ввела санкции против Джима Керри и еще 99 граждан Канады

Россия ввела санкции против Джима Керри и еще 99 граждан Канады

Правительство Германии национализирует бывшую дочернюю компанию "Газпрома"

В СНБ США сообщили, что в Анкаре обсуждается обмен осужденными с РФ и ядерные риски

Путин разрешил иностранцам служить в российской армии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });