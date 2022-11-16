Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:34

Паралимпийский комитет России считает незаконным приостановление членства в МПК

Он намерен обратиться с жалобой в ООН и МОК

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Паралимпийский комитет России (ПКР) осуждает решение о приостановки членства, принятое на внеочередной Генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета (МПК) в Берлине, сообщает пресс-служба ПКР.

"Паралимпийский комитет России считает, что решение о приостановлении всех членских прав ПКР является незаконным, необоснованным, лишено каких-либо правовых оснований и грубо нарушает всю нормативную базу МПК. В качестве основания своего решения МПК ссылался на нарушение со стороны ПКР обязательств по членству, установленных Уставом МПК, а также нарушение ПКР "олимпийского перемирия", - говорится в сообщении.

"МПК не предоставил ни одного доказательства того, что ПКР нарушил хотя бы одно из своих членских обязательств в соответствии с положениями Устава МПК", - отмечается там же.

"Что касается обвинения ПКР в нарушении "олимпийского перемирия" отметим, что ни ПКР, ни спортсмены, ни тренеры не могли в принципе нарушить "олимпийское перемирие" и, следовательно, не могут нести за это ответственность", - подчёркивается там же.

"ПКР намерен обратиться к широкой международной общественности и организациям, в том числе с Открытым письмом в ООН, МОК и международные неправительственные правозащитные организации инвалидов с просьбой призвать МПК к недопущению дискриминации российских спортсменов-инвалидов по национальному признаку и ущемления их прав на участие в международных спортивных соревнованиях и Паралимпийских играх через приостановление всех членских прав ПКР в МПК", - отмечается в сообщении.

Ранее на внеочередной Генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета в Берлине большинством голосов было принято решение приостановить членство Паралимпийского комитета России.

МОК МПК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

СКР возбудил уголовное дело за преследование на Украине Суровикина и Кадырова

Что произошло за день: среда, 16 ноября

Минэкономразвития объяснило, почему спад ВВП в III квартале оказался лучше прогноза

Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов провайдера "Дом.ру"

АРБ попросила доступ к эквайрингу Visa и MasterCard банкам, ранее в них не участвовавшим

АРБ попросила доступ к эквайрингу Visa и MasterCard банкам, ранее в них не участвовавшим

К эксперименту по курортному сбору подключат Петербург и "Сириус"

Минсельхоз ожидает достижения продбезопасности по картофелю в 2022 году

Минсельхоз ожидает достижения продбезопасности по картофелю в 2022 году

Суд снизил срок заключения экс-главе Татфондбанка Мусину с 12 до 11 лет

Суд снизил срок заключения экс-главе Татфондбанка Мусину с 12 до 11 лет

Путин поддержал изменение правил внесудебной процедуры банкротства

Путин поддержал изменение правил внесудебной процедуры банкротства

Toyota начала увольнять сотрудников российского автозавода

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });