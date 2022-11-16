Паралимпийский комитет России считает незаконным приостановление членства в МПК

Он намерен обратиться с жалобой в ООН и МОК

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Паралимпийский комитет России (ПКР) осуждает решение о приостановки членства, принятое на внеочередной Генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета (МПК) в Берлине, сообщает пресс-служба ПКР.

"Паралимпийский комитет России считает, что решение о приостановлении всех членских прав ПКР является незаконным, необоснованным, лишено каких-либо правовых оснований и грубо нарушает всю нормативную базу МПК. В качестве основания своего решения МПК ссылался на нарушение со стороны ПКР обязательств по членству, установленных Уставом МПК, а также нарушение ПКР "олимпийского перемирия", - говорится в сообщении.

"МПК не предоставил ни одного доказательства того, что ПКР нарушил хотя бы одно из своих членских обязательств в соответствии с положениями Устава МПК", - отмечается там же.

"Что касается обвинения ПКР в нарушении "олимпийского перемирия" отметим, что ни ПКР, ни спортсмены, ни тренеры не могли в принципе нарушить "олимпийское перемирие" и, следовательно, не могут нести за это ответственность", - подчёркивается там же.

"ПКР намерен обратиться к широкой международной общественности и организациям, в том числе с Открытым письмом в ООН, МОК и международные неправительственные правозащитные организации инвалидов с просьбой призвать МПК к недопущению дискриминации российских спортсменов-инвалидов по национальному признаку и ущемления их прав на участие в международных спортивных соревнованиях и Паралимпийских играх через приостановление всех членских прав ПКР в МПК", - отмечается в сообщении.

Ранее на внеочередной Генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета в Берлине большинством голосов было принято решение приостановить членство Паралимпийского комитета России.