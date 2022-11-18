Онлайн-кинотеатр "Окко" перешел в собственность менеджмента

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Новым владельцем онлайн-кинотеатра "Окко" стал его менеджмент, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Новым учредителем "Okko" стал Сергей Шишкин, фактически это означает выкуп компании самим менеджментом", - отметил собеседник агентства.

Пресс-служба "Окко" подтвердила информацию о смене владельца.

Согласно данным ЕГРЮЛ, изменения в состав участников компании были внесены 11 ноября 2022 года. При этом владельцы сервиса в реестре не раскрыты.

Структуры Сбербанка в мае текущего года вышли из капитала "Окко", "Звука" и связанных с ними компаний, а также из "Облачных технологий" (SberCloud) и "Центра речевых технологий" (ЦРТ). Сбербанк тогда объяснил, что в рамках актуализации стратегии пересмотрел свое акционерное участие в ряде активов.

Группа Сбербанка стала владельцем онлайн-кинотеатра "Окко" в рамках приобретения Rambler Group у бизнесмена Александра Мамута.

США 6 апреля ввели в отношении Сбербанка и ряда подконтрольных ему компаний блокирующие санкции. Они предусматривают "заморозку" активов в США, а также запрет американским гражданам проводить какие-либо операции с банком. Аналогичные ограничения в отношении Сбербанка ввели и некоторые другие страны.