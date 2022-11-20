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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Что произошло за день: воскресенье, 20 ноября

Пожар в Москве, футбол в Катаре и Трамп в Twitter

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Складские помещения загорелись на Комсомольской площади в Москве. По некоторым данным, изначально огонь охватил цветочный магазин. В горящем здании частично обрушились перекрытия между 1-м и 2-м этажами. К тушению привлекли авиацию МЧС и пожарный поезд. К вечеру пожар был локализован на площади 2500 кв. м.

- Антон Силуанов заявил, что резолюция ООН о выплатах Украине не повлечет реальных последствий. Российские власти воспринимают документ как политическое заявление.

- Чемпионат мира по футболу начался в Катаре. Открывает турнир матч Катар - Эквадор.

- Состоялось голосование на внеочередных выборах президента Казахстана. Явка избирателей, по данным к этому часу, составила 69,43%. Предварительные итоги огласят в понедельник. Действующий глава государства Токаев анонсировал изменения в правительстве Казахстана после выборов.

- Дональду Трампу восстановили аккаунт в Twitter. Этому предшествовало голосование пользователей соцсети. Сам экс-президент США ранее заявлял, что возвращаться в Twitter не намерен.

- Белорусские пограничники сообщили о незаконном переходе границы украинским военным. Находясь на белорусской территории, он осуществлял фото- и видеосъемку местности, а также искал или устанавливал что-то в снегу.

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