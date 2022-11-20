Предварительные итоги голосования на выборах главы Казахстана огласят в понедельник

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Предварительные итоги голосования на внеочередных президентских выборах в Казахстане будут оглашены в понедельник, сообщил секретарь Центризбиркома Мухтар Ерман.

"Мы планируем, что завтра будут предварительные итоги", - сообщил он, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, когда будет сообщено о предварительных итогах голосования.

По его словам, о предварительных данных по итоговой явке избирателей Центризбирком проинформирует сегодня в 22:00 (19:00 по Москве).

По состоянию на 20:00 воскресенья (17:00 по Москве) на выборах президента Казахстана проголосовало 69,31% граждан республики, имеющих право голоса, сообщил Ерман.

По его данным, из более 11 млн 950 тыс. человек, которые обладают избирательным правом, участие в голосовании приняли 8 млн 282 тыс. 607 граждан.