Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Предварительные итоги голосования на выборах главы Казахстана огласят в понедельник

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Предварительные итоги голосования на внеочередных президентских выборах в Казахстане будут оглашены в понедельник, сообщил секретарь Центризбиркома Мухтар Ерман.

"Мы планируем, что завтра будут предварительные итоги", - сообщил он, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, когда будет сообщено о предварительных итогах голосования.

В миреГолосование на выборах президента завершилось в большинстве регионов КазахстанаЧитать подробнее

По его словам, о предварительных данных по итоговой явке избирателей Центризбирком проинформирует сегодня в 22:00 (19:00 по Москве).

По состоянию на 20:00 воскресенья (17:00 по Москве) на выборах президента Казахстана проголосовало 69,31% граждан республики, имеющих право голоса, сообщил Ерман.

По его данным, из более 11 млн 950 тыс. человек, которые обладают избирательным правом, участие в голосовании приняли 8 млн 282 тыс. 607 граждан.

Казахстан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Силуанов заявил, что резолюция ООН о выплатах Украине не повлечет реальных последствий

Силуанов заявил, что резолюция ООН о выплатах Украине не повлечет реальных последствий

Участники встречи ООН по климату остались недовольны текстом итоговой декларации

Участники встречи ООН по климату остались недовольны текстом итоговой декларации

Назарбаев заявил о поддержке кандидатуры Токаева на выборах президента Казахстана

Трампу восстановили аккаунт в Twitter

Трампу восстановили аккаунт в Twitter

Что случилось этой ночью: воскресенье, 20 ноября

Запорожская АЭС подверглась артудару ВСУ

Что произошло за день: суббота, 19 ноября

Основательница Theranos Элизабет Холмс получила более 11 лет тюрьмы

Основательница Theranos Элизабет Холмс получила более 11 лет тюрьмы

В СПЧ призвали создать международную комиссию по расследованию преступлений военных ВСУ

В СПЧ призвали создать международную комиссию по расследованию преступлений военных ВСУ

Трамп отказался взаимодействовать со спецпрокурором для расследования штурма Капитолия

Трамп отказался взаимодействовать со спецпрокурором для расследования штурма Капитолия
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });