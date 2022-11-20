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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:24

Токаев анонсировал изменения в правительстве Казахстана после президентских выборов

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что нынешнее правительство республики продолжит работу после выборов, но в кадровом составе будут проведены некоторые изменения.

"Правительство останется работать, но точечные изменения в составе правительства (...) будут произведены", - заявил Токаев журналистам в воскресенье в Астане.

Он также отметил, что такого рода изменения будут "и в других ведомствах".

Внеочередные президентские выборы проходят в Казахстане в воскресенье.

По состоянию на 14:00 (11:00 мск) на выборах президента Казахстана проголосовало 51,16% граждан республики, имеющих право голоса, сообщила член ЦИК Сабила Мустафина.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев
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