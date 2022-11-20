Силуанов заявил, что резолюция ООН о выплатах Украине не повлечет реальных последствий

Антон Силуанов Фото: Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Российские власти воспринимают резолюцию ООН о выплатах компенсации в пользу Украины как политическое заявление без реальных последствий, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Эта резолюция не имеет никакой юридической силы. Поэтому мы расцениваем это как чисто политическое заявление, которое не будет иметь под собой продолжения", - сказал он в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" (Россия-1, ВГТРК) Павлу Зарубину.

Генассамблея ООН на специальном заседании 14 ноября приняла проект резолюции о создании механизма, призванного выплатить ущерб в пользу Украины. Документ, носящий рекомендательный характер, в частности, рекомендует создать реестр причиненного ущерба Украине в ходе боевых действий.

Ранее МИД России уже заявил, что резолюция "ничтожна с международно-правовой точки зрения, поскольку Генеральная Ассамблея не обладает ни полномочиями, ни тем более компетенцией для решения подобных вопросов". "Равно как не имеет она прав для определения факта агрессии и возложения вины на какую-либо сторону. Все это является прерогативами Совета Безопасности ООН", - говорилось в заявлении министерства.