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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:38

Подписан закон о сокращении ответственности санируемых банков по долгам "дочек"

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон, ограничивающий размер субсидиарной ответственности санируемых банков, страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов по долгам подконтрольных им юрлиц, если такие обязательства возникли до решения о начале санации.

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Размер ответственности по таким обязательствам не должен превышать стоимость чистых активов финансовой организации на конец квартала, в котором принято решение о санации.

452-ФЗ опубликован на официальном портале правовой информации. Упомянутые нормы вступят в силу с момента публикации закона и смогут применяться, в том числе, к делам о банкротстве, производство по которым возбуждено ранее.

Предполагается, что остаток долга можно будет взыскивать с бывших собственников и менеджеров, привлекая их к субсидиарной ответственности. Для этого закон позволяет переносить ответственность за недобросовестные действия финансовых организаций, совершенные до санации, на лиц, контролировавших их ранее. При этом вводится презумпция виновности прежних бенефициаров и менеджеров: пока не доказано иное, предполагается, что основания для привлечения к субсидиарной ответственности возникли из-за действий или бездействия этих лиц.

Кроме того, согласно закону, требования санируемых банков к должникам не будут понижаться в очереди на погашение, если основания для этого возникли еще до санации. Такими основаниями для понижения в очереди, как разъяснил Верховный суд России, могут стать ситуации, когда банк предоставлял средства должнику в ситуации финансового кризиса (компенсационное финансирование), пытаясь спасти его бизнес, или формируя фиктивную задолженность.

Также закон наделяет лиц, привлекаемых к субсидиарной ответственности по обязательствам компании-банкрота, правом оспаривать требования кредиторов и участвовать в рассмотрении в суде иных вопросов, которые могут привести к уменьшению конкурсной массы.

Владимир Путин Верховный суд
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