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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:15

ООН заявила, что не способна определить ответственных за обстрелы ЗАЭС

ООН заявила, что не способна определить ответственных за обстрелы ЗАЭС
Фото: Carl Court/Getty Images

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - ООН не может установить, кто несет ответственность за обстрелы Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил в понедельник заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак.

"У нас нет возможности определить, кто стоит за атаками. Мы хотим, чтобы все атаки прекратились. МАГАТЭ возглавляет усилия для достижения этого", - заявил Хак на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Он отметил, что в ООН разделяют обеспокоенность главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси по поводу ситуации вокруг ЗАЭС.

"И мы поддерживаем его призыв ко всем сторонам прекратить огонь вокруг этой станции", - добавил Хак.

Накануне Гросси выступил с призывом незамедлительно прекратить обстрелы ЗАЭС.

Ранее в министерстве обороны России заявили, что армия Украины в воскресенье дважды обстреляла территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), один из снарядов попал в крышу спецкорпуса номер 2.

ООН Запорожская АЭС ЗАЭС
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