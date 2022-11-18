В Москве не удовлетворены докладом МАГАТЭ по теме "грязной бомбы" на Украине

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Россия приняла к сведению информацию МАГАТЭ, которая пришла к выводу об отсутствии следов создания "грязной бомбы" на Украине, но не удовлетворена ее выводами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Оснований удовлетвориться тем, что собрало и подготовило МАГАТЭ, наверное, нет. Будем определяться с этим вопросом по мере того, как у нас будут накапливаться дополнительные сведения", - сказал Рябков журналистам в пятницу.

Он отметил, что Россия приняла к сведению доклад МАГАТЭ по этой теме.

"Вопрос в том, что возможности для изготовления подобного устройства и его применения в провокационных целях на Украине есть. Эти три объекта - не все, чем располагает киевский режим в данной области", - добавил замминистра.

По его словам, в этом вопросе необходимо также принимать в расчет то, какие у киевского режима спонсоры, и на что они способны.