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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:15

Путин поручил кабмину уделить внимание импортозамещению критически важной продукции АПК

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Правительству необходимо обратить внимание на показатели по импортозамещению критически важной агропродукции, а также продукции, используемой в АПК, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании в понедельник.

В частности, речь идет о племенной базе отечественного животноводства.

Как сообщил глава государства, уровень самообеспеченности племенной продукцией отечественного производства по крупному рогатому скоту молочных пород по итогам 2022 года составит 64%, мясных пород - 98,2%, свиней - 84,6%, овец - 98,5%. По остальным направлениям поменьше. "Результаты очевидно есть, но есть и над чем работать", - сказал он.

"Хотел бы обратить внимание: для того, чтобы обеспечить среднегодовой темп роста АПК на уровне 3%, а именно так задача сформулирована в стратегии развития агропромышленного комплекса до 2030 года, нужно определить факторы роста, понять, за счет чего мы будем добиваться и прописать это в стратегии. Нужно обратить особое внимание на необходимость внедрения новых или расширения действующих механизмов поддержки. Считаю, что правительству нужно обратить на это внимание", - сказал президент.

Как заявил Путин, реализуемые в РФ проекты в сфере племенного дела впечатляют и дают хорошие ориентиры. "Важно, что эти проекты реализуются на базе самых современных научных достижений, высоких агротехнических стандартов, в связи с регионами, ориентированы на запросы производителей", - заявил он, добавив вместе с тем, что надо двигаться дальше.

"Прошу федеральные органы власти, субъектов Федерации и впредь оперативно реагировать на потребности отрасли, на предложения наших сельхозпроизводителей по повышению селекционной работы в данном случае, а также активно поддерживать инвестиции в аграрный сектор, в том числе и в аграрную науку", - сказал глава государства.

Владимир Путин
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