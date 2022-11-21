VK переведет свои закупки на электронную торговую площадку "Росэлторг"

Объем торгов может составлять 10-15 млрд руб. в год

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Интернет-компания VK переводит свои закупки на электронную торговую площадку (ЭТП) "Росэлторг" (ЕЭТП, "Единая электронная торговая площадка"), говорится в сообщении компаний.

"Мы стремимся сделать закупочный процесс максимально прозрачным и понятным, - сказала директор по закупкам VK Ксения Масчан, слова которой приводятся в сообщении. - Партнерство с "Росэлторг" не только поможет нам достичь эту цель, но и также будет способствовать повышению эффективности наших процедур по отбору поставщиков".

VK не раскрывает свой совокупный годовой объем закупок (СГОЗ). В отчетности компании за 9 месяцев текущего года операционные расходы VK составили 3,2 млрд рублей, маркетинговые - 8,3 млрд рублей. Еще 517 млн рублей компания потратила на хостинг серверов и 751 млн рублей на профессиональные услуги. То есть, общий объем расходов компании по этим статьям по итогам текущего года может составлять порядка 15 млрд рублей. Как правило, большая часть таких расходов крупных компаний приходится на расчеты с внешними поставщиками.

VK планирует проводить на "Росэлторге" два вида закупок – стратегические (на корпоративной секции ЭТП) и закупки малого объема (ЗМО). Для последних планируется использовать платформу для закупок частного бизнеса "Росэлторг.Бизнес" (так называемый, "электронный магазин").

При этом в пресс-службе VK "Интерфаксу" уточнили, что к ЗМО компания относит закупки объемом до 500 тыс. рублей (такой же порог для ЗМО установлен законом "О закупках товаров, работ услуг отдельными видами юридических лиц", 223-ФЗ).

"Мы стремимся к показателю не менее 5% от общего объема закупок", - сказали в компании.

Также в VK рассказали, что переводу закупок компании на "Росэлторг" предшествовал анализ 11 ЭТП по 27 различным параметрам. В том числе, по уровню конкуренции в торговых процедурах компаний в 2021 году.

"Принимая решение в пользу "Росэлторг", мы также руководствовались наличием на площадке экосистемы сервисов, а также выделили присутствие на ней наибольшего количества активных поставщиков из IT-отрасли", - отметили в VK.

"Росэлторг" одна из восьми ЭТП, отобранных правительством РФ для проведения госзакупок (на этих площадках помимо госзакупок в обязательном порядке проводятся закупки госкомпаний у малого бизнеса, а также торги госимуществом). По данным самой площадки, в настоящее время ее клиентами являются около 420 тыс. заказчиков и 650 тыс. поставщиков. "Росэлторг", наряду с "РТС-тендер" и "Сбербанк-АСТ" ("Сбер А") занимает около 30% в сегментах госзакупок и закупок госкомпаний.