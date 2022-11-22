В Кремле сожалеют, что МАГАТЭ не уполномочено назвать инициатора обстрелов ЗАЭС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В Москве сожалеют, что МАГАТЭ, как заявляют в агентстве, не уполномочен называть инициаторов обстрелов Запорожской атомной станции, продолжат диалог по обеспечению безопасности объектов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На просьбу журналистов прокомментировать заявление МАГАТЭ о ситуации на АЭС о том, что важнейшее оборудование объекта не повреждено, Песков сказал: "МАГАТЭ делает свою работу. Хорошо, что МАГАТЭ подтверждает, что обстрелы представляют угрозу для станции, для ее целостности. Но мы, конечно, сожалеем, что со спецификой работы МАГАТЭ, как они говорят, (агентство) не уполномочено говорить, кто именно ведет эти обстрелы".

"Здесь очень важно, чтобы все трезво смотрели на происходящее и отдавали себе отчет в том, что украинские вооруженные силы производят обстрел атомной станции, то есть они совершают действия, которые чреваты угрозой ядерной и экологической, и иной безопасности для огромных территорий. Это не может не вызывать нашей крайней обеспокоенности. РФ будет продолжать диалог с МАГАТЭ", - подчеркнул Песков.

При обсуждении вопроса о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС необходимо требовать от Украины прекратить обстрелы станции и отвести тяжелые вооружения, заявил он.

"Конечно, говоря о зоне безопасности, нужно говорить только о тех, кто ведет обстрел этой станции. Угрозу станции представляют те, кто ее обстреливает, а обстреливает артиллерия Вооруженных сил Украины. Вот, что нужно требовать от Украины, - отводить тяжелые вооружения, прекратить обстрелы, прекратить подвергать опасности европейский континент", - сказал Песков.

Так он ответил на вопрос, на какой стадии находится обсуждение вопроса о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

"Каких-то существенных подвижек нет в этом плане. И смотря что понимать под зоной безопасности. Вы знаете, что сначала призывали Россию вывезти оттуда какие-то тяжелые вооружения, которых там нет. Потом вроде бы все поняли, что там никаких российских вооружений нет", - добавил Песков.