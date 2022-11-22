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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

Советник главы "Росэнергоатома" назвал целью обстрелов ЗАЭС подстанции

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Целью обстрела территории Запорожской АЭС 21 ноября стали подстанции, заявил советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Они бьют по подстанциям. Стараются лишить АЭС альтернативного энергообеспечения, а город - основного", - сказал он "Интерфаксу".

Он предположил, что "задача этих ударов, кроме инфраструктурного и энергетического ущерба, поскольку это узлы энергетической инфраструктуры, - оставить город без света, без тепла". Кроме того, считает Карчаа, одна из задач таких ударов - психологическая, вернуть население в состояние стресса.

По данным Минобороны России, 21 ноября артиллерия ВСУ из Днепропетровской области выпустила восемь крупнокалиберных снарядов по промышленной зоне ЗАЭС. Радиационная обстановка на электростанции остается в норме.

Объекты Запорожской атомной электростанции переведены в собственность России, для чего было создано ФГУП "Запорожская АЭС". Оператором стало АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

Росэнергоатом Запорожская АЭС Энергодар Ренат Карчаа
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