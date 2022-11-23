Роспотребнадзор помог взыскать в пользу туристов более 100 млн рублей с начала года

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор с января по сентябрь помог взыскать в пользу туристов более 100 млн рублей, было зарегистрировано более 8 тысяч обращений с жалобами на действия туроператоров и турагентов, сообщили в ведомстве.

"За 9 месяцев 2022 года было дано 706 заключений в целях защиты прав потребителей, подано 399 исков в защиту прав конкретных потребителей, четыре групповых иска (каждый из них насчитывает не менее 20 пострадавших потребителей) и 45 исков в защиту неопределенного круга лиц. В результате в 2022 году в пользу потребителей уже присуждено более 106 млн рублей, что на 20 млн рублей больше, чем за весь 2021 год", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Там также сообщили, что за 9 месяцев года зарегистрировано более 8 тысяч обращений потребителей с жалобами на действия туроператоров и турагентов, гостиниц и иных организаций, оказывающих услуги туристам. При этом за весь 2021 год от туристов поступило 10 тысяч обращений.

В 2018-2019 годах в Роспотребнадзор в среднем обращались чуть более 6 тысяч человек, недовольных своим отдыхом. Однако в 2020 году, когда турпоток упал на 33% по сравнению с 2019 годом, и многие потребители не смогли воспользоваться приобретенными турами, Роспотребнадзор зафиксировал трехкратное увеличение количества жалоб туристов - более 17 тысяч случаев.