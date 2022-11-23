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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Пожар в подмосковном хостеле полностью потушен

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание в хостеле в подмосковном Солнечногорске, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области в среду.

"Пожар в Солнечногорском районе Московской области полностью ликвидирован в 14:55", - сказали в пресс-службе ведомства.

В среду в деревне Дубовки Солнечногорского округа загорелся хостел: огонь охватил кровлю трехэтажного здания. Пожару был присвоен второй ранг сложности. Более 300 человек своевременно эвакуировались из здания.

В администрации муниципалитета "Интерфаксу" сообщили, что причиной пожара стали сварочные работы в помещении.

Собеседник агентства добавил, что собственник в настоящее время занимается расселением постояльцев в соседние хостелы.

Подмосковье Солнечногорск МЧС
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