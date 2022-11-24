Кабмин РФ предложил увеличить до 2 млн руб. сумму выплаты семьям погибших на производстве

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Правительство подготовило поправки в законодательство, увеличивающие сумму единовременной выплаты семьям погибших на производстве с 1 до 2 млн рублей, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин.

"Правительство подготовило поправки в закон "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний". Предлагается увеличить в два раза сумму единовременной страховой выплаты семьям граждан, погибших на производстве, с 1 до 2 миллионов рублей", - сказал он на заседании правительства в четверг.