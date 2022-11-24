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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

Путин призвал ускорить принятие закона о доступе к обезличенным данным

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин призвал парламент ускорить работу над законопроектом, позволяющем компаниям получать доступ к обезличенным данным россиян, и принять его "в кратчайшие сроки".

"Третье - это доступ к обезличенным данным. Вот сейчас на выставке применительно к медицине коллега рассказывала об этом, о своей работе, о том, что предполагается сделать в ближайшее время, говорила о необходимости доступа к этим данным - я согласен с этим, безусловно. Прошу парламент ускорить работу над соответствующим законопроектом, он должен быть принят в кратчайшие сроки", - сказал Путин, выступая на конференции AI Journey.

Президент уточнил, что к документу есть вопросы касательно защиты личной информации, но речь идет об обезличенных данных: "Это, безусловно, будет помогать повышать эффективность оказания медицинской помощи. Хорошо понимаю опасения как со стороны государства, так и со стороны бизнеса. Нужно обязательно учитывать все озабоченности граждан, предпринимателей, относительно доступа к массивам информации".

По его словам, нужно налаживать все технологические процессы формирования обезличивания, хранения, предоставления доступа к данным. "Прошу альянс (в сфере ИИ - ИФ) подумать, как лучше выстроить механизм, чтобы разработчики получили именно такие данные и в таком объеме, какой им необходим для создания решений по машинному обучению", - отметил он.

Путин также призвал органы власти изучить опыт Москвы, где на портале мэра создан специальный раздел, на котором можно получить бесплатный доступ к данным по разным отраслям городского хозяйства.

В начале марта 2021 года Минцифры разработало законопроект, в рамках которого предложило разрешить использовать обезличенные персональные данные россиян "в том числе для предпринимательской деятельности". Согласно поправкам Минцифры, обезличивание персональных данных может осуществляться только с согласия субъекта или в иных случаях, предусмотренных законодательством России в области персональных данных.

Владимир Путин
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