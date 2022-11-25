Российская подлодка провела пуски ракет "Калибр" в Японском море

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Новая российская дизель-электрическая подлодка "Магадан" выполнила из акватории Японского моря пуски крылатых ракет "Калибр" по морской и береговой целям, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

"Дизель-электрическая подводная лодка "Магадан" Тихоокеанского флота (ТОФ) из акватории Японского моря произвела пуски из подводного положения крылатых ракет комплекса "Калибр" по морской и береговой целям", - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что перед выполнением боевых упражнений подводная лодка скрытно вошла в заданный район, откуда нанесла ракетные удары по мишенным позициям.

По данным Минобороны, выполнение ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда, самолёты и беспилотные летательные аппараты морской авиации ТОФ.

"Первой ракетой успешно поражена морская цель - щит-мишень, имитирующий надводный корабль условного противника", - сообщили военные.

"Вторая ракета в расчётное время поразила береговую цель на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае. Дальность стрельбы составила более 1000 километров", - говорится в сообщении.

9 октября сообщалось, что подлодка "Магадан", оснащенная крылатыми ракетами "Калибр", прибыла на Тихоокеанский флот в пункт постоянного базирования, во Владивосток.

В октябре 2021 года подводную лодку "Магадан" включили в боевой состав Военно-морского флота России, на ней был поднят Андреевский флаг.

"Магадан" - третья подводная лодка проекта 636.3 в серии для Тихоокеанского флота.

Контракт на строительство этой серии подлодок подписан в сентябре 2016 года. Первый корабль, "Петропавловск-Камчатский", передан ВМФ РФ в 25 ноября 2019 года. Подводная лодка "Волхов", вторая в серии, вошла в состав флота 24 октября 2020 года.

Подлодки проекта 636.3 оснащают крылатыми ракетами "Калибр" (разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").