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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Российские военные уничтожили цех сборки авиадвигателей на заводе "Мотор Сич"

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Российским авиаударом уничтожен цех сборки авиационных двигателей на заводе "Мотор Сич" в Запорожье, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Высокоточным ударом ВКС России в городе Запорожье на оборонном предприятии "Мотор-Сич" уничтожен цех по сборке двигателей для авиатехники воздушных сил Украины", - сказал Конашенков на брифинге в воскресенье.

Кроме того, российские военные уничтожили две установки американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в районе Краматорска в ДНР.

Также, по словам Конашенкова, в ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение артиллерийскому дивизиону 40-й артиллерийской бригады ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Гатище Харьковской области, который вел обстрелы жилых районов на территории Белгородской области.

"Уничтожено четыре артиллерийских системы М777 производства США и более десяти украинских военнослужащих", - заявил Конашенков.

Хроника 24 февраля – 20 ноября 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Украина
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