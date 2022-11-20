Российские военные уничтожили цех сборки авиадвигателей на заводе "Мотор Сич"

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Российским авиаударом уничтожен цех сборки авиационных двигателей на заводе "Мотор Сич" в Запорожье, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Высокоточным ударом ВКС России в городе Запорожье на оборонном предприятии "Мотор-Сич" уничтожен цех по сборке двигателей для авиатехники воздушных сил Украины", - сказал Конашенков на брифинге в воскресенье.

Кроме того, российские военные уничтожили две установки американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в районе Краматорска в ДНР.

Также, по словам Конашенкова, в ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение артиллерийскому дивизиону 40-й артиллерийской бригады ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Гатище Харьковской области, который вел обстрелы жилых районов на территории Белгородской области.

"Уничтожено четыре артиллерийских системы М777 производства США и более десяти украинских военнослужащих", - заявил Конашенков.