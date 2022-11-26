Минобороны РФ заявило о предотвращении украинских атак на нескольких направлениях

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) предотвращены за минувшие сутки в ЛНР, на Донецком и Южно-Донецком направлениях, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в субботу.

"На Купянском направлении в результате огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем по районам сосредоточения ВСУ предотвращена попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, один бронеавтомобиль и три пикапа", - сказал Конашенков.

По его словам, "на Красно-Лиманском направлении противник силами двух ротных тактических групп безуспешно пытался атаковать подразделения российских войск в направлении населенных пунктов Коломыйчиха и Площанка Луганской народной республики".

"В результате огня артиллерии подразделения ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции. Потери противника составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты и два автомобиля", - сказал Конашенков.

Атаки противника, сообщил он, сорваны также на Донецком и Южно-Донецком направлениях.

"На Донецком направлении решительными действиями российских войск отражены контратаки ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка и Клещеевка. Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины", - сообщил представитель Минобороны России.

На Южно-Донецком направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Новомихайловка и Никольское (ДНР). Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Кроме того, отражена попытка украинских войск атаковать российские позиции в районе населенного пункта Времевка, сказал он.

"Потери противника на данном направлении составили до 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены один танк, две боевые машины пехоты и пять пикапов", - сообщил Конашенков.

Он также заявил об уничтожении в районе населенного пункта Кушугум в Запорожской области украинского склада боеприпасов для реактивной системы залпового огня HIMARS. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две украинские установки реактивной системы залпового огня "Град" на огневой позиции в районе населенного пункта Липцы Харьковской области.

По его словам, российскими средствами ПВО за сутки сбиты три украинских беспилотника в Херсонской области.

"Перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Мироне Херсонской области", - заявил Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Чугуев Харьковской области, Северск, Краматорск, Ямполь и Редкодуб Донецкой народной республики", - сказал он.

По данным представителя Минобороны РФ, поражен пункт временной дислокации украинского формирования в районе населенного пункта Еленоконстантиновка Запорожской области, а также 56 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 158 районах.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 333 самолета, 177 вертолетов, 2565 беспилотных летательных аппаратов, 390 зенитных ракетных комплексов, 6825 танков и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3620 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7362 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал он.