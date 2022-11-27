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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Ряду регионов дополнительно направят почти 15 млрд руб. на медпомощь гражданам в 2023-2025 годах

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Якутия, Камчатский край, Магаданская область, Ненецкий и Чукотский автономные округа получат дополнительные субвенции в сфере здравоохранения, сообщается в воскресенье на сайте правительства РФ.

"В 2023-2025 годах для отдельных регионов с наиболее сложными климатическими и географическими условиями будет увеличен объем субвенций на оказание гражданам обязательной медицинской помощи. Речь идет о Якутии, Камчатском крае, Магаданской области, Ненецком и Чукотском автономных округах. В 2023 году эти регионы смогут дополнительно получить 4,6 млрд рублей, в 2024 году - 4,9 млрд рублей, в 2025 году - 5,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Необходимое для этого постановление подписал премьер РФ Михаил Мишустин. Работа ведется в рамках поручения президента, уточнили в кабмине.

Как отмечается, "источником финансирования станут страховые взносы на обязательное медицинское страхование, которые поступают в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования".

Постановлением внесены изменения в методику распределения субвенций Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам его территориальных фондов в части увеличения коэффициента ценовой дифференциации бюджетных услуг с 5,5 до 6,5.

Михаил Мишустин Якутия Камчатский край Магаданская область Ненецкий автономный округ Чукотский автономный округ
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