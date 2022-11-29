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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

Литовский аналитический центр Riddle признан нежелательным в РФ

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность литовского аналитического центра Riddle, сообщил официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.

"По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории России иностранной неправительственной организации Riddle (аналитический Центр "Риддл", Литовская Республика)", - сказал Иванов журналистам.

По его словам, деятельность центра "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ".

Генпрокуратура Riddle
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