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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

"Русский антивоенный комитет в Швеции" признан нежелательным в России

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России признала нежелательной в РФ деятельность шведской НПО "Русский антивоенный комитет в Швеции", сообщил в четверг официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.

"Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Ryska Antikrigskommitteten i Sverige ("Русский антивоенный комитет в Швеции"), Швеция", - сказал Иванов.

По его словам, прокурорами установлено, что деятельность организации "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

"Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и обнародования", - сказал представитель Генпрокуратуры РФ.

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