Тарифная квота на экспорт лома черных металлов может быть продлена на полгода, но будет понижена

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Тарифная квота на вывоз за пределы территории РФ в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, лома и отходов лома черных металлов может быть продлена до 30 июня 2023 года. При этом размер квоты может быть понижен до 600 тыс. тонн с 1,35 млн тонн, действующих до конца 2022 года, ставка вывозной пошлины - до 5%, но не менее 5 евро/тонна.

Проект постановления был разработан Минпромторгом РФ и размещен на regulation.gov.ru.

Проект "разработан в целях безусловного обеспечения стратегическим сырьем - ломом черных металлов - отечественных предприятий металлургической промышленности в условиях беспрецедентного санкционного давления со стороны недружественных стран", говорится в пояснительной записке к документу.

Проектом постановления предусматривается продление тарифной квоты на вывоз лома и отходов черных металлов, классифицируемых кодом 7204 ТН ВЭД ЕАЭС (за исключением лома легированных металлов, классифицируемых кодами 7204 21 и 7204 29 ТН ВЭД ЕАЭС) с понижением внутриквотной ставки вывозной таможенной пошлины до 5%, но не менее 5 евро за тонну (ранее - 5%, но не менее 100 евро/тонна), внеквотной ставки экспортной пошлины 5%, но не менее 290 евро за тонну, следует из пояснительной записки.

При этом 80% от объема квоты распределяется пропорционально показателям, рассчитываемым для каждого участника внешнеторговой деятельности путем сложения вывезенных с 1 января 2021 года по 31 октября 2022 года объемов отходов и лома, умноженных на коэффициенты для субъектов РФ. Повышенные коэффициенты предусматриваются для Камчатского края и Магаданской области с целью вывоза лома и отходов черных металлов, полученных при подъеме и утилизации затонувшего имущества, а также других субъектов РФ (Красноярский край, Архангельская область, Калининградская область, Мурманская область, Сахалинская область и другие), переориентация поставок из которых на внутренний рынок логистически, либо экономически нецелесообразна.

Как сообщалось, в августе правительство РФ продлило до конца 2022 г. тарифную квоту в 1,35 млн тонн на экспорт лома и отходов черных металлов. При экспорте металла в объеме квоты пошлина составляла 5%, но не менее 100 евро за тонну, сверх этого - 5%, но не менее 290 евро за тонну.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, за период действия аналогичных мер в 2022 году объем поставок лома черных металлов из Санкт-Петербурга на внутренний рынок увеличился на 244%, "что положительно сказалось на обеспеченности отечественных металлургических предприятий стратегическим сырьем". Таким образом, размер коэффициента для территорий Северо-Западного федерального округа сокращен на объем лома черных металлов, переориентированный на внутренний рынок в 2022 году.

Остальные 20% от объема тарифной квоты будут распределяться между участниками рынка, осуществляющими в 2021 и 2022 году поставки отходов и лома черных металлов для нужд системообразующих организаций российской экономики и (или) юридических лиц, учрежденных в соответствии с законодательством РФ и входящих в группу лиц системообразующей организации (в соответствии с положениями статьи 9 федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции"), говорится в пояснительной записке к проекту.

Первоначально тарифная квота на экспорт лома черных металлов вводилась на срок с 1 июня по 31 июля 2022 года.