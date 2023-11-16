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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Квоту на экспорт лома черных металлов могут продлить до середины 2024 года

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Тарифная квота на вывоз за пределы России в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, лома и отходов лома черных металлов может быть продлена 30 июня 2024 года. Проект такого постановления разработали в Минэкономразвития, он размещен на сайте regulation.gov.ru.

Объем квоты предлагается оставить на ранее установленном уровне - 600 тысяч тонн.

Внутриквотная ставка вывозной пошлины, как ожидается, останется прежней - на уровне 5%, но не менее 15 евро/тонна, внеквотная - 5%, но не менее 290 евро/тонна. Вывозная таможенная пошлина в отношении отходов и лома легированной стали предлагается на уровне 5%, но не менее 290 евро/тонна.

Основная часть, 80% от объема квоты, распределяется между участниками внешнеторговой деятельности по историческому принципу, исходя из данных экспорта за период с 1 января по 15 декабря 2023 года включительно, умноженных на коэффициенты для регионов.

Оставшиеся 20% объема тарифной квоты распределяются между компаниями, осуществлявшими в период с 1 июля по 31 декабря 2023 года поставки отходов и лома черных металлов в адрес системообразующих организаций или в адрес российских металлургических предприятий.

Минэкономразвития ЕАЭС
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